Smetti di contare le calorie e inizia a dimagrire

Hai già provato mille diete, ma il tuo peso va su e giù come uno yo-yo? Forse non hai ancora sperimentato l'unica cosa che può innescare una modalità completamente differente nel rapporto fra te e la dieta: mangiare con più consapevolezza.

Secondo recenti indagini scientifiche le calorie non sono sufficienti per un calcolo preciso sul fabbisogno quotidiano. In fondo ce n'eravamo già rese conto: ragionare sul numero di calorie di un cibo spesso aumenta voglie, (altrettanti sensi di colpa) e i ragionamenti tortuosi di una matematica incapace di esprimere veramente i nostri bisogni.



Il cibo ha un valore: impara a considerarlo, perché ciò che mangiamo nutre il corpo, ci mantiene in forze e dà piacere allo spirito, fattore evidente quando assaggiamo qualcosa che amiamo. Cerca materie prime di qualità, cucina tu i pasti e cerca di affidarti poco ai cibi già pronti, più poveri a livello nutritivo. Abbiamo poco tempo, è vero, ma quando ti metti ai fornelli o prepari anche solo un panino inizia a sentire le sue percezioni. Di cosa hai voglia veramente? Il corpo sa ciò di cui ha bisogno, inizia a ascoltare i tuoi desideri.

Anche quando sei da sola evita di mangiare in fretta: mastica con calma. Immagina la componente vitale e nutritiva presente in ogni ingrediente. Deliziati con i sapori che ami. Acquista materie prime di base e prepara tu i piatti della giornata: basta una ricetta semplice e allenarsi al gusto. Il cibo è la prima medicina per il benessere quotidiano.