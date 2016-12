Il partner giusto? Ama giocare

Secondo una recente indagine umorismo e senso del divertimento fanno bene alla coppia , tanto da essere valutati come componenti fondamentali per la durata nel tempo di un matrimonio. Spesso accade di sottovalutare un valore come il gioco, ma saper sorridere insieme è fondamentale per affrontare le prove della vita con una marcia in più. Se finisci sempre per essere calamitato da rapporti intricati e burrascosi è tempo di rivalutare i tuoi criteri di scelta e aprirti a una relazione felice . Scopri perché ne vale la pena.

LO STUDIO - Un team di ricerca appartenente all'Università di Zurigo, in Svizzera, ha coinvolto 327 studenti chiedendo loro di scrivere l'elenco di qualità considerate importanti per un rapporto a lungo termine. La voglia di divertirsi, oltre alla tendenza a essere affabili, l'intelligenza e il senso dell'umorismo sono le risposte date con più frequenza. Secondo questi risultati il partner con cui costruire un progetto di vita si mostra quindi aperto, gentile, acuto e dimostra di volersi godere la vita.



ESERCIZIO IN 3 MINUTI - Hai mai provato a immaginare il compagno che vorresti per la vita? Provaci. Puoi semplicemente chiudere gli occhi e iniziare a visualizzare la sua figura: i particolari fisici ti aiuteranno a focalizzare con più facilità le qualità dell'anima. Ognuno di noi sa, nel profondo di sé, che cosa ritiene importante per un rapporto di coppia felice, solo che, per motivi diversi, accade che qualche volta si scelgano direzioni completamente differenti. Quando hai terminato l'esercizio prova a chiederti se la persona con cui stai o per cui provi attrazione possiede le caratteristiche che hai pensato: esse rappresentano i tuoi bisogni profondi.



ATTENZIONE ALL'IDEALE - Cercare qualità fuori dal comune, troppo specifiche o quasi impossibili è una spia importante da avvertire: perché il rischio è quello di dimenticare la realtà e rifugiarsi in un ideale irrealizzabile. Ognuno di noi è una somma di difetti e qualità: in realtà, quasi sempre sono la stessa cosa, perché i difetti, così come ciò che consideriamo un pregio, costituiscono semplicemente gli atteggiamenti che fanno parte di noi da sempre. Il partner ideale non esiste, ma esiste una persona i cui modi di fare e pensare si incastrano bene con i tuoi: quando la incontri te ne accorgi perché ridi di più e l'intimità diventa subito facile e profonda.



FAMMI RIDERE - La vita è già abbastanza difficile senza aggiungere altro stress alle tensioni quotidiane: la capacità di sdrammatizzare e vedere il lato divertente delle cose è un risorsa preziosa perché allevia l'angoscia, solleva dalla fatica, aiuta a trovare soluzioni nuove. Avete sbagliato strada o qualcosa è andato storto? Le coppie si dividono fra quelle che iniziano a litigare dandosi la colpa a vicenda e chi... si guarda negli occhi e si fa una risata. Pensaci la prossima volta che ti succede.