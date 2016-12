Dieci cose da fare per avere una relazione di coppia positiva

1. Basta con le censure - Mentire su ciò che provi e senti veramente non porta buoni frutti, anzi, crea scompiglio perché aumenta la frustrazione e non permette all'altro di capire come la pensi davvero. È decisamente meglio imparare a comunicare.



2. A volte basta un caffè - Di mattina si va di fretta e spesso il tempo per la colazione proprio non c'è: ma il momento del buon giorno aiuta l'armonia di coppia. Almeno durante il weekend prendetevi tempo per gustarvi un caffé insieme con calma, scambiandovi idee su cosa volete dalla giornata oppure restando semplicemente in silenzio fianco a fianco.



3. La mamma, gli amici del cuore, i familiari - Ci sono persone che fanno parte della vita in maniera così profonda e da tempo così immemorabile che ogni opinione su di loro va espressa... con molta cautela! Non si tratta di mentire, ma semplicemente di imparare a esprimersi con molto tatto e senza dare giudizi definitivi: se devi esprimere un commento limitalo ai fatti.



4. Favorisci i suoi interessi - "Tu non fare questo, così io non faccio quello” è una pessima maniera di condurre un rapporto, presente in molte relazioni purtroppo. Sostituiscilo con "Tu dedicati a ciò che ti ispira e io anche”. Aiutare l'altro a realizzare i suoi desideri e trovare tempo per le proprie passioni nutre l'amore.



5. L'ora della cucina - Non esiste più l'angelo del focolare e sempre più spesso sono i maschietti a troneggiare fra i fornelli, perché amano cucinare e lo fanno con passione. A prescindere da chi solitamente si occupa dei pasti fate in modo di ritagliare del tempo per cucinare anche fianco a fianco: invoglia le chiacchiere e crea sintonia. In più imboccarsi a vicenda è altamente erotico.



6. Di baci non si è mai sazi - L'intimità si rafforza a partire dai piccoli gesti quotidiani. Contrariamente a ciò che qualcuno pensa dare baci e abbracciarsi non ha a che fare con le passioni adolescenziali, anzi, proprio fra le coppie che stanno insieme da tanti anni il semplice fatto di tenersi per mano è una tenerezza capace di spalancare il cuore.



7. La sveglia in anticipo - Svegliarsi è tremendamente difficile, soprattutto quando ci aspetta una giornata piena di impegni: bisogna ammetterlo. Vinci la pigrizia, punta la sveglia un quarto d'ora prima e gioca a svegliare il partner nel più dolce dei modi. Rimandare il sesso a quando ci sarà più calma e più tempo è il modo migliore per... eliminarlo per giorni e giorni! L'emozione del mordi e fuggi premia anche le coppie di lunga data.



8. Il bello del silenzio - Saper condividere un'emozione o un momento non è solo questione di parole giuste. Spesso l'intimità più profonda e autentica nasce dalla capacità di rimanere in silenzio, senza parole, uno di fianco all'altro. È la presenza che conta.



9. Litigare fa bene - Esporre le proprie idee è fondamentale, altrimenti il rischio è di accumulare tensioni e malumore. Un litigio può contribuire a farvi raggiungere nuove consapevolezze, ma solo esclusivamente se siete pronti a andare oltre i vostri punti di vista per provare a capire i sentimenti dell'altro e trovare un orizzonte comune.



10. Il bacio della buona notte - Secondo una ricerca inglese l'abitudine è in calo, eppure il bacio della buona notte è una carezza per l'anima, accompagna al sonno e dimostra con semplicità un pensiero: "sono qui, di fianco a te". Evitate di andare a letto a orari sempre diversi: abbracciarsi e lasciarsi andare al sonno insieme è un dono e secondo recenti statistiche aiuta a rafforzare la coppia.