Sesso felice in... cucina: cinque idee per una cena hot

07:00 - Ogni tanto la routine ha bisogno di essere cucinata in modo diverso. Dimentica le solite abitudini e gioca a stupire il partner con sapori e sensazioni nuove. Il piatto forte? L'aperitivo perché si prepara in fretta, è stuzzicante e... ci si può imboccare a vicenda. Fai in modo di creare il senso d’attesa attraverso un'emozione che cresce ora dopo ora e ricorda che la prima connessione erotica avviene attraverso lo sguardo dell'altro.

1 - I giochi erotici accendono la fantasia - Non servono evoluzioni ginniche da atleta olimpionico e nemmeno film ad alta tensione: l'erotismo è una questione di pelle e agisce a livello mentale. Lasciatevi andare all'istinto: c'era un tempo in cui facevate scintille, vero? Impegni e routine possono raffreddare la coppia, soprattutto se di vecchia data, ma per iniziare a recuperare una dimensione legata al piacere impara a stuzzicare il desiderio e ritaglia ogni settimana almeno una serata libera da dedicare a voi due. Avvertenza: è fondamentale abbassare la suoneria dei telefoni.



2 - Punta su un ricco aperitivo - Il vantaggio è che non dovrai impiegare troppo tempo in cucina e la cena non si raffredderà. Evita i soliti snack e usa la fantasia: tartine di salmone, bocconcini di pesce, pinzimonio di verdure fresche e fettine di formaggio con una goccia di miele o cubetti di prosciutto con aceto balsamico e un pizzico di pepe. L'idea esotica? Prepara il cous cous: profumato, piccante e facilissimo da cucinare. Mangiare con le mani e imboccarsi reciprocamente stuzzica il desiderio, non dimenticarlo.



3 - Favorisci il relax - Dopo una lunga giornata rilassarsi non è sempre facile. L'ansia per i problemi da affrontare può togliere il respiro e contribuisce al permanere di uno stato di tensione anche quando siamo lontani dal luogo di lavoro. Per evitare di trasformare una bella sorpresa in una scenata drammatica, occupati dell'altro prima di tutto a livello affettivo. Cosa ne dici di una doccia insieme? Luci basse per tutta la casa, bagnoschiuma profumato e una chiacchierata su come è andata la giornata aiuteranno a mettervi a vostro agio e ritrovare l'intimità.



4 - L'eros a portata di sms - Coltiva l'attesa durante la giornata: lo smartphone non è solo un mezzo per navigare, perdere tempo o avvisare che è ora di buttare la pasta. Bastano poche parole e un pensiero con cui condividere la voglia di vedersi per scatenare il desiderio di tornare a sentirsi vivi, connessi uno all'altro, elettrizzati come adolescenti. Dopo tutto le farfalle nello stomaco sono così belle...



5 – Guardalo dritto negli occhi - Essere visti scatena una connessione molto potente, capace di andare al di là delle parole. Brindate al fatto che siete ancora insieme, imboccatevi a vicenda, sfioratevi con la punta delle dita e... mentre fate tutto questo ricordate di non staccarvi gli occhi di dosso. Uno sguardo può veicolare odio e rancore, oppure amore, completa accettazione, pace: capacità di ritrovarsi fra le tempeste della vita come solo due compagni di viaggio sanno fare.