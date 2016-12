Come sfruttare l'arrivo della primavera per rinvigorire la relazione

07:00 - La primavera, nell’immaginario collettivo, è la stagione dei fiori, degli uccellini e della natura che, in un turbine di passione, rinasce e risorge dalla crosta dura dell’inverno appena trascorso. Anche per gli esseri umani è un momento di cambiamento. Il sole, l’aria aperta e le temperature miti ci predispongono all’innamoramento o, in alcuni casi, alla riscoperta di un amore affievolito.

La produzione di dopamina, che aumenta consistentemente da Aprile in poi, è fondamentale per la diminuzione dello stress. Se ci sono stati problemi di coppia è quindi il periodo giusto per lasciarseli alle spalle approfittando della complicità di madre natura: un’occasione magica da non lasciarsi scappare.



Più audacia nell’abbigliamento – Un vestito che lasci le spalle nude e un paio di scarpe con il tacco alto potranno riaccendere la passione. L’aumento delle temperature ti consentirà di mettere da parte il piumino in favore di un abbigliamento più disinibito e sensuale che colpirà il tuo partner. Gioca con le tue armi di seduzione e corteggialo, sicuramente apprezzerà.



Una gita fuori porta – Tra lavoro, commissioni e casa, il tempo da trascorrere insieme è sempre troppo poco o non della qualità che desideri? Se in inverno la variabilità del meteo ti ha trattenuta dall’organizzare qualcosa di speciale per voi due, ora non hai più scuse. L’aria è fresca e le giornate sono più lunghe: le condizioni ideali per andare fuori città. Un break provvidenziale per riconnettere le vostre emozioni senza le pressioni lavorative che, solitamente, rompono il romanticismo.



Sorprendilo a letto - Tanto sole e tanta energia in più ti faranno sentire più in forma e attraente. Se il tuo rapporto ha vissuto un momento down anche sotto le lenzuola è il momento di mostrare un po’ di iniziativa. Metti da parte il pigiama di pile, organizza una cenetta romantica, cibi afrodisiaci e lingerie faranno il resto.



Rimettiti in forma – L’inverno appesantisce tutti, uomini e donne, e quei chili di troppo non aiutano l’autostima né il modo di relazionarti con lui. Puoi, allora, sfruttare l’arrivo della primavera per fare delle attività all’aria aperta. Coinvolgilo nella corsa, o meglio ancora, in un’escursione. Ritrovare lo spirito d’avventura e la forma fisica insieme permetterà al rapporto di portare indietro le lancette di qualche anno e di scaricare nello sport le tensioni che, normalmente, si riversano sulla coppia.



Goditi il dolce far niente – Se tu e il tuo partner siete tipi “casalinghi” ci sono molti modi per riavvicinarvi e riscoprirvi, uno fra tutti il “poltrire”. Passare la domenica pomeriggio sdraiati a letto senza far nulla, chiacchierando e ridendo, vi farà ritrovare la complicità e allontanerà lo stress della settimana. Una terapia fondamentale se, entrambi, avete patito la stanchezza e il freddo dell’inverno.