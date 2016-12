Dieci stimoli per iniziare a vivere seguendo i tuoi sogni

07:00 - Riapri quel cassetto pieno di sogni che durante l'infanzia e l'adolescenza la tua immaginazione aveva costruito nei minimi dettagli. La tua vita oggi è certamente diversa da ciò che sognavi, eppure questo non significa che ogni giorno non ci si debba mettere in gioco per ritrovare nel quotidiano ciò che fa battere il cuore.

Scoprire le fonti d'ispirazione da cui trarre energia è importante per ispirarci: esse costituiscono ambiti differenti per ognuno di noi, ma riescono a riconnettere nello stesso modo la nostra capacità di trovare nuovi stimoli al bisogno di entusiasmo che abbiamo. Sì, perché una vita senza stimoli è un'esistenza grigia, in cui invecchiare abbandonando la parte più autentica e vitale del nostro essere.



1 Coltiva la curiosità. Rimanere giovani significa essere capaci di coltivare l'entusiasmo e rimanere aperti alle novità. Accogli le occasioni fuori dalla routine con il piacere di imparare cose nuove: imparare a svasare una pianta, ascoltare la nuova ricetta di un'amica da replicare, accettare la sfida di un corso che solletica la nostra attenzione sono modi diversi per continuare a accendere il nostro bisogno di sentirci studenti con qualcosa di nuovo da sperimentare.



2 Guarda i cambiamenti come opportunità. Avere un obiettivo è importante per capire l'orizzonte di cui abbiamo bisogno per soddisfare le nostre necessità, tuttavia programmare la vita senza flessibilità è rischioso. Saper cogliere velocemente il lato imprevedibile delle cose ti porterà verso nuove strade e incredibili scoperte.



3 Interrogati con sincerità riguardo ciò che ti rende felice. Prendi un week end per tuffarti fra le cose che un tempo amavi fare: rispolvera i luoghi e gli sport, o i passatempi, che un tempo bastavano per ridarti il sorriso. Non è ancora così?



4 Lascia perdere le regole. Viviamo in una società fin troppo organizzata, che tende a lasciare sempre meno spazio al valore dell'improvvisazione e la libertà dell'immaginazione. In realtà tu puoi scardinare gli schemi e inventarne di nuovi. Si tratta di iniziare a pensare con modalità diverse. Per esempio, hai sempre amato la fotografia o il teatro ma hai finito per scegliere un altro lavoro con cui mantenerti? Pensala così: grazie alla tua professione, qualsiasi essa sia, hai ciò che ti è necessario per mantenerti e essere indipendente, ora si tratta di cominciare a utilizzare il tempo al di fuori del lavoro per ritornare a approfondire le attività che ti danno gioia... e che potrai fare in totale libertà, senza doverle monetizzare.



5 Guarda la vita come un gioco, o un film, in cui realizzare la tua sceneggiatura. Impara a creare spazi, oltre e a parte gli impegni familiari e lavorativi, per te stesso: scegli ciò che aumenta la tua ispirazione, nuove attività che possono stimolare la tua voglia di imparare o momenti in cui ritrovare il piacere di un hobby che ami. Passioni come il restauro o il cucito potrebbero persino trasformarsi in una competenza da sfruttare per un secondo lavoro.



6 Tutto è in perenne trasformazione. Sia che tu abbia un lavoro sicuro o un contratto a tempo indeterminato, sia che tu debba scontrarti con la precarietà, smetti di impegnarti in un'unica direzione. Ognuno di noi può e sa fare molte cose, di ambito completamente diverso: mai come oggi pensare a se stessi in termini di più competenze permette di scoprire nuove risorse in noi stessi e più campi professionali in cui possiamo provare a esporci.



7 Scegli con il cuore. L'istinto è ancestrale: la sua portata rivoluzionaria è la capacità di dire sempre la verità, se siamo capaci di ascoltare senza filtri e non mescolare i suoi suggerimenti con ciò che invece ragioniamo a livello mentale. Buttati. Nella vita c'è sempre spazio per provare qualcosa di nuovo, sperimentare nuove passioni, metterci alla prova.



8 Trova un maestro: scoprire e essere collegati a persone che possano insegnare ciò che vorremmo approfondire è importante, non solo perché potenzia il campo d'azione di ciò che ci interessa, ma in quanto aumenta la probabilità di essere costanti e trovare, ogni settimana, uno spazio da dedicare alle nostre passioni.



9 Chiediti cosa desideri dalla tua vita, rispondi con sincerità e inizia a agire, senza sensi di colpa o timori. Forse proverai paura, perché spesso iniziare a vedere le nostre reali necessità può essere rivoluzionario. Tuttavia prendere in mano la tua vita ti farà rendere conto che renderla differente dipende da te ed è questione di ogni giorno. Prendi una decisione e prova a pensare a te stesso visualizzandoti come se avessi già ottenuto ciò che vuoi: sei già un passo più vicino ai tuoi sogni.



10 Comodità? Addio. Continuare a lottare per i propri sogni implica saper sacrificare il proprio tempo libero per ciò che vale la pena, per esempio quel master o il corso che ci farà rimettere in gioco a livello lavorativo, oppure saper rischiare e avere il coraggio di fare scelte non sicure, non comode, non vantaggiose, ma piene di entusiasmo. Inizia a chiederti cosa potrebbe migliorare la tua vita... e fallo.