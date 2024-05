09 maggio 2024 13:00

Incidente mortale a Piacenza, la rimozione dei mezzi dallʼautostrada

A Piacenza, il conducente di un camion ha perso la vita in un incidente sulla A21, all'ingresso dell'area di servizio Nure. Il mezzo, carico di acido peracetico, ha travolto un'auto con a bordo tre persone. Il camionista è morto sul colpo mentre sette persone sono state trasportate in ospedale per intossicazione: le tre all'interno della vettura e altre quattro che erano intervenute per farle uscire. Nessuno di loro è in pericolo di vita