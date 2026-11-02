L'episodio si inserisce in una lunga serie di contenziosi che coinvolgono alcune decine di famiglie residenti nel quartiere di via Pisa, a Treviso, dove sorgono più condomini interessati da sgomberi. I palazzi negli ultimi anni sono passati, infatti, di mano tra vari fondi e società immobiliari. Le famiglie destinatarie degli sfratti, sostengono i ricorrenti, non sarebbero responsabili delle morosità contestate agli amministratori dai proprietari degli immobili e che hanno condotto alle ingiunzioni di sfratto. Il pronunciamento del Cescr, che non è comunque vincolante, è stato trasmesso alle autorità a cui spetta l'esecuzione degli sfratti.