Firenze, il canone d'affitto triplica di punto in bianco: 94enne sfrattata | La figlia: "Non gliel'ho detto, morirebbe"

Il mercato immobiliare era già andato alle stelle, ma Franca era tranquilla: l’appartamento era affittato con contratti a equo canone. Poi, di punto in bianco, la richiesta: "Mi hanno telefonato per avvertirmi che non avrebbero rinnovato il contratto a mia madre. Mi hanno fatto sapere che per continuare a stare lì l’affitto sarebbe dovuto passare a 1.200 euro al mese. Ma come si fa a chiedere una cifra del genere a una pensionata di 94 anni? Mia madre prende una pensione minima e la reversibilità di mio padre. Se dovesse pagare 1.200 euro di affitto, non le rimarrebbe praticamente niente per vivere, nemmeno per mangiare". Per di più Franca non ha nessuno oltre alla figlia: è vedova, vive da sola, è invalida, si muove col deambulatore ed è quasi cieca.