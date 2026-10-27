"Gli rubiamo le armi", "Rompiamo un'altra macchina", "Mandiamo a fuoco un edificio del governo": i messaggi in chat che hanno portato alle perquisizioni in tutta Italia

"E noi gli rubiamo le armi", "Prendiamone uno lo picchiamo e li leviamo l'arma di dosso", "O raga ma se dobbiamo protestare mandiamo a fuoco un edificio del governo f**a", "O qualcuno con la patente che rompiamo un altra macchina dei carabinieri e la guidiamo": questi alcuni tra i messaggi più significativi, riportati testualmente, e diffusi dalla polizia di stato. E ancora "Dove si possono comprare i fumogeni e i petardi potenti", "girate con qualcosa tipo coltelli per sicurezza", "portatevi maze e bastoni". Dalle conversazioni sono inoltre emersi riferimenti alla possibilità di compiere azioni predatorie ai danni di esercizi commerciali, attraverso messaggi quali "Ca**o ce da rubare …", nonché "rapina gucci" e "ragazzi oggi rapina al mc donalda".