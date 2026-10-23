Digos in azione

Scontri del 17 ottobre: perquisizioni in tutta Italia

Sequestrati coltelli di diverse forme e misure, pistole e fucili ad aria compressa, mazze, bastoni e bottiglie piene di benzina

di Alessandro Tallarida
23 Ott 2026 - 19:06
01:34 
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