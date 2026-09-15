Saman Abbas, parla il fratello Alì: "Ho visto mio zio prenderla per il collo e portarla nelle serre"

Per Alì, Saman non rappresenta solamente la sorella amata, il lutto, il vuoto. Per il 21enne la sorella è diventa un vero e proprio simbolo di libertà. "Sono molto orgoglioso di lei. Era la più forte e coraggiosa, non avrei mai saputo lottare come lei per la sua libertà. E penso che le donne devono fare ciò che vogliono", ha affermato Alì. "Ho perso prima Saman, la persona più importante per me, poi ho perso i miei genitori", continua. Alla domanda su quale tipo di rapporto intercorra ora tra loro il 21enne ha risposto: "Mia madre mi manca tantissimo. Lei riesco ad andarla a trovare in carcere. Mi ha sempre detto che è venuta in Italia per me, aveva fatto dei sacrifici per darci un futuro, saperla lì dove sta ora, in una cella, mi fa stare male. L'alcol è stata la rovina, mia madre ha avuto una vita di m... Quando mio padre beveva, un disastro".