"Ho preso a cuore questa esperienza formativa anche per avere un futuro quando uscirò. Non ho un mestiere e ringrazio davvero chi ci ha dato questa opportunità", racconta uno di loro, citato dal quotidiano torinese. I reclusi sanno che è un'occasione d'oro, non scontata, tanto più che per potervi prendere parte hanno dovuto superare un'attenta selezione, prima di iniziare - a marzo - il corso su ordinanze balneari, sicurezza e uso del defibrillatore. Ottenuto l'attestato per assistenti bagnanti (e per il primo soccorso), a giugno i 14 detenuti hanno iniziato a lavorare: finiranno la loro esperienza a metà settembre. Molti, nel giorno libero, vanno lo stesso nello stabilimento a cui sono stati assegnati e continuano ad addestrarsi.