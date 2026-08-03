Ha nascosto il corpo della madre morta in un congelatore per quasi tre anni e nel frattempo ha continuato a incassarne pensione e sussidi. Per questo Christopher Phillips, 60 anni, è stato condannato a due anni e quattro mesi di carcere dalla Merthyr Tydfil Crown Court, in Galles. Secondo quanto emerso durante il processo, l'uomo avrebbe percepito indebitamente circa 80mila sterline (oltre 90mila euro) facendo credere alle autorità che la madre Sylvia Phillips fosse ancora viva. La vicenda è venuta alla luce dopo i sospetti del medico di famiglia, che aveva notato il ripetuto rinvio delle visite domiciliari cui l'anziana era stata sottoposta con regolarità fino a quel momento.