Finge di essere la madre morta per incassare la pensione, una dipendente dell'anagrafe: "Insospettiti da collo e voce"

"Non siamo riusciti a capire inizialmente se era la persona che avevamo contattato al telefono per il rinnovo del documento" spiega la signora Fabrizia che avrebbe accolto l'uomo travestito allo sportello de comune. "Si vedeva che era una figura mascolina, troppo alto per essere una donna anziana e anche la parrucca che indossava dava nell'occhio. A insospettirci poi la voce e il collo, in particolare il pomo d'Adamo pronunciato, e le mani che erano troppo giovani per l'età della signora. Era accompagnato da un'altra persona" racconta.