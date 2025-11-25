Finge di essere la madre morta per incassare la pensione, una dipendente dell'anagrafe: "Insospettiti da collo e voce"

A "Mattino Cinque" l'impiegata: "Figura troppo mascolina, si vedeva che indossava una parrucca"
© Da video
A "Mattino Cinque" interviene una dipendente dello sportello anagrafe di Borgo Virgilio, nel Mantovano, dove un 57enne si è presentato travestito dalla madre defunta per incassare la pensione. L'uomo, un infermiere disoccupato, si sarebbe presentato fingendosi la madre deceduta per rinnovare la carta d'identità e continuare a riscuotere la pensione che si aggirava attorno alle 50mila euro annue grazie anche alla reversibilità del marito.
"Non siamo riusciti a capire inizialmente se era la persona che avevamo contattato al telefono per il rinnovo del documento" spiega la signora Fabrizia che avrebbe accolto l'uomo travestito allo sportello de comune. "Si vedeva che era una figura mascolina, troppo alto per essere una donna anziana e anche la parrucca che indossava dava nell'occhio. A insospettirci poi la voce e il collo, in particolare il pomo d'Adamo pronunciato, e le mani che erano troppo giovani per l'età della signora. Era accompagnato da un'altra persona" racconta.
"A quel punto, spinti dai sospetti, abbiamo preso tempo e chiamato le forze dell'ordine, lo abbiamo fatto attendere nella sala consiliare dove, quando è arrivata la polizia locale, ha avuto il malore" conclude la donna.