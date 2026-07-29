Ok della Camera al ddl domiciliari per i tossicodipendenti: è legge

Linea dura del Movimento 5 stelle all'approvazione del ddl. "A chi si applicherà questa nuova misura? A soggetti che devono scontare una pena residua fino a 8 anni, anche a chi ha commesso un unico reato molto grave. Persone potenzialmente assai pericolose che usciranno dal carcere e andranno in strutture senza alcuna vigilanza e controllo", ha affermato Valentina Orso del M5s. "Potrà andare in comunità di recupero anche il black bloc che in Val di Susa spacca la testa al poliziotto, se riesce a dimostrare nel processo di essere tossicodipendente e che era su di giri durante la manifestazione", ha continuato. D'Orso ha così annunciato il voto contrario, diversamente dalle altre opposizioni che si sono astenute, su "un provvedimento che per certi versi è un'operazione di pura facciata e per altri mina il principio di certezza della pena e la credibilità dello Stato".