Incendio nel carcere di Sassari, un detenuto muore carbonizzato

Il detenuto avrebbe perso i sensi a causa delle esalazioni di fumo e sarebbe poi stato avvolto dalle fiamme e carbonizzato. L'incendio è stato circoscritto al piccolo reparto ospedaliero nel carcere grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Non si è resa necessaria l'evacuazione degli altri detenuti. La Procura della Repubblica di Sassari ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'accaduto. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Comando provinciale di Sassari.