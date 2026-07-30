Vallanzasca non tornerà più in carcere: condizioni di salute troppo gravi

Renato Vallanzasca, noto anche come il "bel René", è stato uno dei più famosi e violenti criminali italiani degli anni '70 e '80, leader della Banda della Comasina a Milano, con cui ha collezionato circa 70 rapine a mano armata, scontri a fuoco con le forze dell'ordine, quattro sequestri di persona a scopo di estorsione e sette omicidi, di cui quattro commessi personalmente. Incarcerato una prima volta nel 1972, è del 1977 l'arresto più celebre, quello che segna la fine definitiva delle attività criminose. Dopo la fuga dall'ospedale e una latitanza sanguinosa costellata di omicidi e sequestri, il boss venne definitivamente catturato a Roma prima di essere condannato a quattro ergastoli e 295 anni di carcere.