Renato Vallanzasca è stato trasferito dal carcere di Opera a una Rsa di Padova per le cure

Renato Vallanzasca, per il quale il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto il 13 settembre il "differimento pena" in detenzione domiciliare per "incompatibilità col carcere" per le sue gravi condizioni di salute, è stato effettivamente trasferito nei giorni scorsi nella Rsa dell'Opera della Provvidenza Sant'Antonio, in provincia di Padova. Struttura, che si occupa di malati di Alzheimer e demenza, individuata nei mesi scorsi dai legali del 74enne, gli avvocati Corrado Limentani e Paolo Muzzi, e che ha dato la propria disponibilità ad accoglierlo.