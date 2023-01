"Renato Vallanzasca sta male", chiesta una perizia sulle sue condizioni di salute

La condanna definitiva

La richiesta di aggravamento dell'isolamento per Vallanzasca, detenuto a Bollate con "fine pena mai", è stata avanzata dal pm dell'ufficio esecuzioni Adriana Blasco in un atto nel quale viene ricalcolato il cumulo pene per l'ex "bandito della Comasina", anche sulla base della condanna, definitiva dal 2016, per la tentata rapina (di due mutande, un paio di cesoie e del concime) compiuta in un supermercato nel 2014, quando aveva ottenuto la semilibertà, poi revocata.