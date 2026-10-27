Roma, in vista dello sciopero del 30 ottobre raffica di occupazioni studentesche nei licei

Al liceo artistico Giulio Carlo Argan a essere presa di mira dagli studenti è stata la sede di via Contardo Ferrini 61. Secondo quanto denunciato dall'Opposizione Studentesca d'Alternativa - OSA - il preside avrebbe tentato di bloccare l'occupazione con il supporto delle forze dell'ordine e spintonando gli studenti. A fare eco a OSA ci ha pensato il Collettivo Argan che ha dichiarato: "Le prime tensioni si sono verificate con il custode. Poi una volta entrati, arrivato il dirigente, la situazione è peggiorata. Ha iniziato a dare in escandescenze e ha tentato di malmenare gli studenti". Non si è fatta attendere la risposta del preside che, a sua volta, ha dichiarato di essere stato vittima di un'aggressione commessa da alcuni "giovani incappucciati".