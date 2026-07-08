Reggio Emilia, 28 bimbi del campo estivo finiscono in ospedale per una sospetta intossicazione

I soccorsi si sono attivati immediatamente: sul posto sono arrivate tre ambulanze e un'automedica, che hanno prestato subito le prime cure ai bambini e agli altri componenti del gruppo, creando un punto di assistenza medica nel campo sportivo. A Corneto di Toano sono arrivati anche i carabinieri e il Coordinamento 118 territoriale di Reggio. Nell'arco di poco tempo, dopo le prime valutazioni, è stato organizzato un pullman che ha permesso di trasportare il gruppo, assistito dal personale medico, fino al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Qui, dopo le cure e gli accertamenti del caso, i pazienti sono stati tutti dimessi e nella notte hanno fatto rientro al campo estivo per proseguire le attività.