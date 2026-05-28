L'incendio sarebbe scoppiato poco prima l'1 del mattino. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incendio. Insospettiti dal fumo e dall'odore di bruciato, i residenti hanno allertato i soccorsi. Sul posto il 118 è arrivato con sette ambulanze e due automediche. Tutto il palazzo è stato evacuato. Arrivati in strada, i medici hanno preso in cura 18 persone che manifestavano problemi respiratori. Tra loro anche un bambino di 8 anni, oltre che un anziano di 81 anni. Tutti sono stati trasportati in tre pronto soccorso di Milano - Policlinico, San Paolo e Humanitas - in codice verde, eccetto uno in codice giallo.