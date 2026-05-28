Milano, scoppia un incendio nel vano ascensore: 18 ricoverati per intossicazione
È accaduto in uno stabile di via Inganni, a Milano, che è stato evacuato dai vigili del fuoco. Una persona è stata portata in ospedale in codice giallo
© Vigili del Fuoco
Una nube di fumo nero si è propagata nel cuore della notte in un palazzo di via Inganni, a Milano. A causarla un incendio scoppiato nell'ascensore. Non appena i residenti se ne sono accorti, è partita la chiamata ai vigili del fuoco e al 118. Sarebbero 18 le persone portate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per sospetta intossicazione, nessuno di loro sarebbe grave. Sono state necessarie oltre due ore per spegnere le fiamme.
Le fiamme e le operazioni di soccorso
L'incendio sarebbe scoppiato poco prima l'1 del mattino. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incendio. Insospettiti dal fumo e dall'odore di bruciato, i residenti hanno allertato i soccorsi. Sul posto il 118 è arrivato con sette ambulanze e due automediche. Tutto il palazzo è stato evacuato. Arrivati in strada, i medici hanno preso in cura 18 persone che manifestavano problemi respiratori. Tra loro anche un bambino di 8 anni, oltre che un anziano di 81 anni. Tutti sono stati trasportati in tre pronto soccorso di Milano - Policlinico, San Paolo e Humanitas - in codice verde, eccetto uno in codice giallo.