Viterbo, esplode villetta a Bolsena: trovato cadavere di un uomo

Un’esplosione ha dilaniato una villetta a Bolsena, in provincia di Viterbo, facendola crollare. È accaduto nella mattinata di mercoledì. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno rinvenuto il corpo senza vita del 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, dell'unico residente dell'abitazione. Come atto dovuto, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. Al momento nel fascicolo non sarebbe iscritto nessun indagato.