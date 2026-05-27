Viterbo, esplode villetta a Bolsena: trovato cadavere di un uomo

© Vigili del Fuoco
Un’esplosione ha dilaniato una villetta a Bolsena, in provincia di Viterbo, facendola crollare. È accaduto nella mattinata di mercoledì. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno rinvenuto il corpo senza vita del 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, dell'unico residente dell'abitazione. Come atto dovuto, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. Al momento nel fascicolo non sarebbe iscritto nessun indagato.
L'ipotesi fuga di gas e la smentita
La deflagrazione sarebbe avvenuta intorno alle 9.30 di mattina. In un primo momento l'ipotesi più accreditata era quella di una fuga di gas. Nel primo pomeriggio, però, un portavoce di Italgas ha fatto sapere che "l'abitazione interessata dall'evento non è allacciata alla rete cittadina di distribuzione del gas. Di conseguenza, l'origine dell'evento è da attribuire ad altra causa".
Sulle cause dell'esplosione stanno indagando i carabinieri della stazione locale e della compagnia di Montefiascone. Una delle piste che gli inquirenti stanno seguendo sarebbe quella dell'incidente domestico, avvenuto per una perdita che potrebbe aver determinato una saturazione ambientale di gas, proveniente o da una bombola per uso domestico o dal serbatoio esterno di cui l'abitazione era provvista. Ad avvalorare questa tesi la testimonianza di alcune persone che avrebbero riferito di aver incontrato l'uomo il giorno prima mentre era in paese per acquistare dei raccordi adatti alle tubature per il gas.