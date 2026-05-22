Grosseto, incendio in un'abitazione: morto 66enne

Tragedia a Grosseto, dove un uomo di 66 anni è morto in seguito a un incendio che ha inghiottito la sua abitazione in via Piave. Trovato in fin di vita nella casa dai Vigili del fuoco, intervenuti dopo l'allarme dato dai vicini per le fiamme che uscivano dalle finestre, il 66enne è stato portato fuori dall'appartamento: i medici del 118 hanno tentato di rianimarlo in strada ma è morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate, mentre le autorità sono a lavoro per capire cosa abbia scatenato il rogo.