Cagliari, fuoco in un campo vicino alla scuola: bambini salvati dalle maestre

Momenti di paura nel primo pomeriggio in una scuola elementare di Cagliari, dove un incendio divampato tra le sterpaglie adiacenti all'edificio scolastico ha reso necessario l'allontanamento degli alunni. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 14 in un'area incolta attorno alla scuola e il fumo ha rapidamente raggiunto il cortile e alcune aule esposte verso il rogo. Di fronte alla situazione, il personale scolastico ha trasferito i bambini in una zona sicura distante dall'incendio, in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno circoscritto e spento le fiamme evitando che il rogo si propagasse ulteriormente verso l'istituto. La presenza di vegetazione secca anche all'interno del giardino scolastico avrebbe aumentato la preoccupazione tra insegnanti e operatori presenti nella struttura. I genitori sono stati contattati dalla scuola e hanno successivamente raggiunto i figli.