Palermo, sette intossicati dopo avere mangiato tonno rosso | Uno finisce in Terapia intensiva

Sette persone sono finite in ospedale a Palermo dopo aver mangiato del tonno rosso. Uno di loro è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva all'ospedale Villa Sofia; gli altri sono sotto osservazione nei Pronto soccorso degli ospedali Civico, Ingrassia e Policlinico. I carabinieri del Nas del capoluogo siciliano hanno individuato la pescheria dove è stato venduto il tonno. L'esercizio commerciale, il giorno precedente l'intossicazione, ha venduto oltre 200 chili di tonno rosso tracciato. I militari, insieme ai colleghi della stazione Olivuzza, hanno sequestrato un tonno che era pronto per essere messo in vendita.