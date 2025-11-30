Reggio Emilia, gruppo di ragazzi finisce in camera iperbarica dopo un barbecue in casa

Avrebbero utilizzato la carbonella per scaldare una stanza. L'allarme dato dal padre di uno dei coinvolti
Sei giovani sono rimasti intossicate da monossido di carbonio in un'abitazione privata di Fabbrico, nella Bassa Reggiana, dove avevano fatto un barbecue. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la carbonella utilizzata per cucinare era stata spostata all'interno per riscaldare l'ambiente e le esalazioni hanno causato l'intossicazione. I sei ragazzi sono tutti stati trasportati in ospedale, e cinque di loro sono stati sottoposti a trattamento in camera iperbarica.
L'allarme è scattato attorno a mezzanotte ed è stato lanciato da un 58enne, padre di uno dei coinvolti. Sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco di Luzzara e i carabinieri di Campagnola. I sei giovani - tutti di origine indiana e di età compresa tra i 23 e i 26 anni - sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Guastalla, e successivamente cinque di loro sono stati trasferiti all'ospedale di Fidenza, dove sono finiti in camera iperbarica. Nessuno è in pericolo di vita.