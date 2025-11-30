Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
INTOSSICATI DAL MONOSSIDO

Reggio Emilia, gruppo di ragazzi finisce in camera iperbarica dopo un barbecue in casa

Avrebbero utilizzato la carbonella per scaldare una stanza. L'allarme dato dal padre di uno dei coinvolti

30 Nov 2025 - 18:54
© Istockphoto

© Istockphoto

Sei giovani sono rimasti intossicate da monossido di carbonio in un'abitazione privata di Fabbrico, nella Bassa Reggiana, dove avevano fatto un barbecue. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la carbonella utilizzata per cucinare era stata spostata all'interno per riscaldare l'ambiente e le esalazioni hanno causato l'intossicazione. I sei ragazzi sono tutti stati trasportati in ospedale, e cinque di loro sono stati sottoposti a trattamento in camera iperbarica.

Leggi anche

Intossicazione da monossido di carbonio, due morti in Valle d'Aosta

Vicenza, esala gas tossici in una cisterna: operaio morto dopo due giorni di coma

L'allarme e la corsa in ospedale

 L'allarme è scattato attorno a mezzanotte ed è stato lanciato da un 58enne, padre di uno dei coinvolti. Sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco di Luzzara e i carabinieri di Campagnola. I sei giovani - tutti di origine indiana e di età compresa tra i 23 e i 26 anni - sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Guastalla, e successivamente cinque di loro sono stati trasferiti all'ospedale di Fidenza, dove sono finiti in camera iperbarica. Nessuno è in pericolo di vita.

Ti potrebbe interessare

reggio emilia
barbecue

Sullo stesso tema