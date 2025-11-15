Bosnia, incendio in una casa di riposo: i morti salgono a 15

È salito a 15 il numero delle persone morte nell'incendio avvenuto la scorsa settimana in una casa di riposo di Tuzla, in Bosnia-Erzegovina. Due feriti gravi sono deceduti in ospedale nelle ultime ore. Il rogo era divampato la notte del 4 novembre in un reparto della struttura in cui erano ricoverati pazienti con demenza e mobilità ridotta. Undici persone erano morte subito e altre quattro negli ultimi giorni a causa delle gravi ferite riportate. L'autopsia ha stabilito che tutte le vittime sono morte per soffocamento o avvelenamento da monossido di carbonio.