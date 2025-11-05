Bosnia, incendio in una casa di riposo a Tuzla: 10 morti e 20 feriti | Anziani intrappolati tra le fiamme

La procura di Tuzla ha aperto un'inchiesta per accertare le origini del rogo. La polizia cantonale e i tecnici dei vigili del fuoco stanno analizzando le macerie per individuare il punto esatto in cui le fiamme sono partite. Secondo fonti locali, tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe un possibile corto circuito o un malfunzionamento del sistema elettrico. Tuttavia, al momento, nessuna causa è stata confermata ufficialmente. Le autorità hanno promesso trasparenza nelle indagini e un rapporto preliminare nelle prossime ore. Intanto, il governo bosniaco ha espresso cordoglio alle famiglie delle vittime.