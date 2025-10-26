Logo Tgcom24
Cronaca
Intossicazione da monossido di carbonio, due morti in Valle d'Aosta

26 Ott 2025 - 15:23
© IPA

Due anziani sono morti a La Thuile, in Valle d'Aosta, per un'intossicazione da monossido di carbonio provocata dal malfunzionamento di una caldaia. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti. Le vittime sono Giocondo Jacquemod, di 84 anni, e la moglie Adelina Roulet, di 81 anni. Sono intervenuti i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, la canna fumaria si era sganciata dalla sua sede causando la fuoriuscita del fumo che ha invaso l'appartamento, che si trova in frazione Buic nella località valdostana. 

