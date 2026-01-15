Ischia, 4 studenti in ospedale dopo aver bevuto acqua minerale in bottiglia

A Casamicciola Terme, nell'isola d'Ischia, quattro ragazzi hanno accusato malori improvvisi in seguito al consumo di acqua minerale in bottiglia, regolarmente sigillata e acquistata all'interno di un istituto superiore del comune. I giovani sono stati accompagnati al presidio ospedaliero "Anna Rizzoli" di Lacco Ameno, sempre nell'isola d'Ischia, per accertamenti. Tre di loro sono stati ricoverati nel reparto di Osservazione Breve Intensiva, restando sotto osservazione per 24 ore secondo i protocolli previsti in caso di sospetta intossicazione. Una quarta ragazza, che avrebbe solo assaggiato l'acqua senza ingerirla in quantità significativa, è stata trattenuta in via precauzionale. Le condizioni di tutti sono stabili e non destano particolari preoccupazioni.