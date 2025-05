Papa Leone XIV nomina in Perù il suo primo vescovo: è padre Llajaruna

Come è possibile che un prelato sia contemporaneamente vescovo ausiliare in una diocesi e vescovo titolare in un'altra? Per giunta in due continenti diversi? La sede titolare, o sede vescovile titolare, nella Chiesa cattolica è una diocesi che un tempo era attiva, con un proprio vescovo e comunità cristiana, ma che oggi non ha più una presenza cristiana stabile. Spesso perché è stata soppressa, distrutta, abbandonata o inglobata in un'altra diocesi. Tuttavia, viene mantenuta "sulla carta" per motivi storici e canonici. Nel caso di Llajaruna, dunque, il prelato continua a svolgere la propria attività ausiliare in Perù, risultando però ufficialmente il titolare della diocesi algerina.