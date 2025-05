Papa Leone XIV come Francesco: sì ai social, account ufficiali su X e Instagram

Papa Leone XIV ha scelto di mantenere attiva la presenza sui social media attraverso gli account ufficiali papali su X e Instagram. Come sottolineato dal Dicastero per la Comunicazione, il nuovo Pontefice "eredita su X gli account @Pontifex che erano già stati utilizzati da Papa Francesco e prima ancora da Papa Benedetto XVI e che, pubblicando in nove lingue (inglese, spagnolo, portoghese, italiano, francese, tedesco, polacco, arabo e latino), raggiungono complessivamente 52 milioni di follower". I contenuti pubblicati da Papa Francesco verranno prossimamente archiviati su un'apposita sezione del sito web istituzionale della Santa Sede Vatican.va.