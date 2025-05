Papa Leone XIV visita a sorpresa gli agostiniani di via Paolo VI: messa e pranzo con loro

Nel suo quinto giorno da Pontefice, Papa Leone XIV ha scelto di trascorrere la tradizionale giornata di riposo in un luogo a lui particolarmente caro: la comunità degli agostiniani in via Paolo VI, a pochi passi dal Vaticano. Lì ha celebrato la messa e condiviso il pranzo con i suoi confratelli religiosi. Il Santo Padre si è recato al Pontificio Istituto Patristico Augustinianum, sede prestigiosa legata alla spiritualità agostiniana. Il gesto ha un forte valore simbolico: il Papa appartiene infatti all'Ordine di Sant'Agostino.



Gli agostiniani avevano accolto con entusiasmo la sua elezione al soglio pontificio, avvenuta il 9 maggio, definendolo un "figlio di Sant'Agostino" e sottolineando con orgoglio il suo passato da Moderatore Generale dell'Ordine, ruolo che ha ricoperto dal 2001 al 2013. In una nota diffusa in quell'occasione, i religiosi avevano espresso la loro vicinanza spirituale: "Nel solco del Suo magistero e della spiritualità di Sant'Agostino proseguiamo la nostra missione di insegnamento. Che lo Spirito Santo e il santo Vescovo di Ippona possano accompagnare e illuminare il suo cammino di fede e di pace".