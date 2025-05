Leone XIV e il fisco Usa, il Papa dovrà presentare la dichiarazione dei redditi?

Sebbene il Papa non percepisca uno stipendio fisso, il Vaticano provvede alle sue necessità, inclusi alloggio, vitto, trasporti e una modesta indennità personale. Tali benefici "in natura" potrebbero essere considerati reddito imponibile secondo le leggi fiscali statunitensi. In quanto membro del clero, il Papa non è esente dalle tasse negli Stati Uniti. Ma in quanto residente all'estero per la maggior parte dell'anno può escludere gran parte dei suoi guadagni dall'imposta sul reddito statunitense. Per l'anno fiscale 2025, i cittadini americani all'estero possono escludere fino a 130mila dollari di reddito estero.