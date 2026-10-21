Papa Leone, i medici: confermato carcinoma ma non servono terapie

I medici del Papa, il suo personale, il dottor Luigi Carbone, e il chirurgo che lo ha operato al Policlinico Gemelli, il professor Stefano Margaritora, hanno comunicato che "sono stati refertati gli esami istologici definitivi e le indagini di biologia molecolare sul materiale asportato durante l'intervento chirurgico al Santo Padre. Gli esiti hanno confermato che si trattava di un adenocarcinoma polmonare e che la malattia era localizzata. Una successiva valutazione oncologica ha confermato che non è necessaria alcuna ulteriore terapia".