l'esito dell'istologico

Papa Leone, i medici: confermato carcinoma ma non servono terapie

Gli esami istologici e le indagini di biologia molecolare sul materiale asportato durante l'intervento hanno confermato la natura della malattia e la sua localizzazione

21 Ott 2026 - 21:41
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Afp

© Afp

Gli esami definitivi, nel decorso post operatorio di papa Leone, confermano un adenocarcinoma polmonare localizzato, senza necessità di ulteriori terapie. Lo comunicano il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora. Gli esami istologici e le indagini di biologia molecolare sul materiale asportato durante l'intervento hanno confermato la natura della malattia e la sua localizzazione, ma la valutazione oncologica ha escluso l'indicazione a trattamenti aggiuntivi.

Google Preferred Site

Il ritorno del Papa alla normalità

 Sono i medici del Papa a rassicurare, dunque, che Leone sta bene, anche alla luce dell'atteso referto dell'esame istologico. La notizia è arrivata alla fine di una giornata che aveva segnato il ritorno di Leone alla normalità, con l'udienza generale a Piazza San Pietro, preceduta da un giro in papamobile, nonostante il maltempo su Roma.

Leggi anche

Papa Leone XIV operato per un adenocarcinoma polmonare | Asportato il lobo inferiore del polmone destro | Intervento senza complicanze

Cos'è, come si manifesta e quali sono le cause dell'adenocarcinoma polmonare

I medici del Papa, il suo personale, il dottor Luigi Carbone, e il chirurgo che lo ha operato al Policlinico Gemelli, il professor Stefano Margaritora, hanno comunicato che "sono stati refertati gli esami istologici definitivi e le indagini di biologia molecolare sul materiale asportato durante l'intervento chirurgico al Santo Padre. Gli esiti hanno confermato che si trattava di un adenocarcinoma polmonare e che la malattia era localizzata. Una successiva valutazione oncologica ha confermato che non è necessaria alcuna ulteriore terapia".

Leggi anche

Papa Leone si affaccia dal Palazzo Apostolico per l'Angelus: "Grazie a chi ha pregato per me"

Il controllo in ospedale, la decisione di operare subito: così Papa Leone ha scoperto la malattia

Una buona notizia che conferma quell'ottimismo che era trapelato già alla fine della degenza del Pontefice, con un ritorno a casa anticipato rispetto alle previsioni. Diventa più probabile ora anche quel desiderato viaggio in Sudamerica che il Papa dovrebbe effettuare a novembre, tra Uruguay, Argentina e soprattutto il Perù dove Prevost ha vissuto vent'anni.

Papa Leone, le tappe del viaggio in Sudamerica

1 di 1
© Withub

© Withub

© Withub

Il Papa è apparso sorridente e, a soli otto giorni dall'intervento al polmone, è voluto tornare in mezzo alla folla con il giro si saluti in papamobile. La sola precauzione il tettuccio trasparente sulla vettura bianca per proteggerlo dall'acqua. L'unico riferimento al problema attraversato è nelle prime parole che pronuncia in piazza: "La prima cosa che vorrei dirvi è grazie! Grazie per il sostegno delle vostre preghiere. Grazie a Dio per la sua generosità. Rinnoviamo tutti la nostra fiducia nella bontà, nella misericordia di Dio", dice ai 30mila fedeli presenti per la catechesi settimanale del Papa.

Leggi anche

L'annuncio di Papa Leone e il precedente di Giovanni Paolo II

Luigi Carbone, chi è il medico di Papa Leone XIV: dalla cura di Francesco ai viaggi apostolici

Prima dell'udienza generale aveva anche incontrato, nella Sala Clementina, i partecipanti ad un convegno sui nuovi santi, segnando così un ritorno alle attività quotidiane, quasi come prima dell'intervento. Quasi, perché comunque gli incontri restano parcellizzati e, al momento, più corti rispetto al normale. E' quella "graduale" ripresa che aveva annunciato lo stesso Leone all'Angelus di domenica, il giorno dopo avere lasciato il Gemelli.

Leggi anche

Papa, la lettera di Mattarella: "Il popolo italiano Le è vicino" | La solidarietà della politica

Papa Leone XIV, prende forma in Perù la più grande statua dedicata a un Pontefice

Dal viso traspare qualche segno di stanchezza, quasi impercettibile, ma il Papa non rinuncia a nulla: alla fine dell'udienza generale guida anche il canto del Padre Nostro e come sempre saluta individualmente le persone ammesse al cosiddetto baciamano.

Ti potrebbe interessare

videovideo
papa leone xiv

Sullo stesso tema