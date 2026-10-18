Papa Leone si affaccia dal Palazzo Apostolico per l'Angelus: "Grazie a chi ha pregato per me"

"Grazie a chi ha pregato per me, ho sentito il vostro sostegno". Papa Leone è tornato a pronunciare un discorso dopo l'operazione chirurgica subita al Gemelli per l'asportazione di un tumore al polmone. Il pontefice si è affacciato alle 12 in punto dalla finestra del Palazzo Apostolico in piazza San Pietro per la recita dell'Angelus. Davanti a una piazza gremita per dargli il bentornato dopo i giorni di ricovero in ospedale e l'intervento, ha esordito: "Buona domenica!". Le sue prime parole sono state accolte da un'ovazione della piazza che contava almeno 15mila presenti.