Papa Leone si affaccia dal Palazzo Apostolico per l'Angelus: "Grazie a chi ha pregato per me"

Il Papa si affaccia dalla finestra del Palazzo apostolico per l'Angelus
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"Grazie a chi ha pregato per me, ho sentito il vostro sostegno". Papa Leone è tornato a pronunciare un discorso dopo l'operazione chirurgica subita al Gemelli per l'asportazione di un tumore al polmone. Il pontefice si è affacciato alle 12 in punto dalla finestra del Palazzo Apostolico in piazza San Pietro per la recita dell'Angelus. Davanti a una piazza gremita per dargli il bentornato dopo i giorni di ricovero in ospedale e l'intervento, ha esordito: "Buona domenica!". Le sue prime parole sono state accolte da un'ovazione della piazza che contava almeno 15mila presenti.
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"Questa esperienza mi ha fatto provare in modo particolare la vicinanza a quanti attraversano la malattia e una condizione di infermità", ha detto il Papa al termine della recita dell'Angelus, affacciandosi dal Palazzo Apostolico in piazza San Pietro. "Desidero ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno pregato per me. Ho sentito davvero il vostro sostegno: grazie! Particolare riconoscenza esprimo ai medici, agli infermieri e a tutto il personale del Policlinico Gemelli", ha aggiunto Leone.