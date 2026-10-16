Papa Leone ha celebrato messa, la prima dopo l'operazione | Le foto

Rispondendo ad alcune domande sulle condizioni del papa, la sala stampa lo ha descritto come "di buon umore" e ha spiegato che "ha proseguito l'attività lavorativa". Le condizioni generali di salute sono in miglioramento. Gli esami del sangue e la radiografia del torace eseguiti questa mattina hanno confermato il costante progresso del quadro clinico. Sono inoltre proseguite le sedute di fisioterapia respiratoria e il recupero post operatorio consente al Santo Padre di svolgere le normali attività quotidiane in completa autonomia. A comunicarlo il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora. Non è ancora chiaro se il Papa, ricoverato al Gemelli, sarà dimesso domani o nei prossimi giorni. "Al momento resta quanto detto inizialmente dai medici (sette giorni di recupero, ndr), ma vedremo".