Papa Leone XIV, l'intervento al Gemelli si è "concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti | È rientrato in stanza"

"Ho visto il Papa ieri sera, ci siamo parlati con molta serenità. È un grande esempio in questo senso", ha affermato il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, parlando con i giornalisti a margine di un evento alla Gregoriana. "Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui ha dato l'annuncio" del nodulo, ha sottolineato il porporato. "Siamo all'inizio di questa difficoltà e speriamo che il problema si possa risolvere al più presto. Siamo fiduciosi, lo accompagniamo con la preghiera", ha aggiunto.