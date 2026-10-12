Il controllo in ospedale, la decisione di operare subito: così Papa Leone ha scoperto la malattia

Si credeva fosse una semplice inffiamazione, e invece è stato scoperto un nodulo polmonare. Nelle ultime settimane il Papa si è stottoposto a una serie di controlli medici per accertare l'origine di una lieve irritazione alle vie respiratorie. Ma gli esami, effettuati in Vaticano, hanno evidenziato la presenza di una lesione circoscritta, per fortuna individuata in una fase molto precoce e ancora priva di sintomi.