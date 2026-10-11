Medico specializzato nell'emergenza e con una lunga esperienza al Policlinico Gemelli, Luigi Carbone è a capo della Direzione di Sanità e Igiene del Vaticano e coordina il personale sanitario che assiste il Pontefice. Il suo nome era diventato familiare al pubblico nella primavera del 2025, quando Papa Francesco era ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma: in quei giorni difficili, Carbone aveva contribuito a informare i giornalisti sulle condizioni cliniche del Pontefice, affiancando Massimiliano Strappetti, l'infermiere personale che per anni era stato accanto a Bergoglio. Attualmente, Carbone segue da vicino anche Leone XIV, compresi gli spostamenti fuori dal Vaticano. Il suo lavoro si svolge per lo più lontano dai riflettori, ma il suo ruolo diventa fondamentale ogni volta che la salute del Pontefice richiede attenzione.