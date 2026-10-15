Sala stampa: "Papa Leone ha trascorso bene la seconda notte al Gemelli"

"Spero che Papa Leone si rimetta presto. Il cancro è una cosa seria, ma la prognosi sembra evolvere positivamente. Vogliamo dargli il nostro affetto e i nostri migliori auguri. Spero che stia meglio e si riprenda presto". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti a margine di un evento elettorale. Il fratello di papa Leone "è un mio amico. È una persona fantastica e, insieme alla moglie, è un mio grande sostenitore", ha aggiunto Trump. "La loro casa è piena di simboli Maga. Suo fratello ama molto il Papa", ha detto ancora il presidente americano.