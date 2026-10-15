gli aggiornamenti dall'ospedale

Sala stampa: "Papa Leone ha trascorso bene la seconda notte al Gemelli"

Le condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento per la rimozione di un tumore al polmone destro

15 Ott 2026 - 09:01
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Seconda notte all'ospedale Gemelli di Roma per papa Leone XIV, dopo l'intervento per la rimozione di un tumore al polmone destro. "Il Papa - fa sapere la sala stampa della Santa Sede - ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione". Dagli Usa il messaggio del presidente Trump: "Spero si riprenda presto".

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Papa Leone XIV operato, fedeli in preghiera all'ospedale Gemelli

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Trump: "Spero si riprenda presto"

 "Spero che Papa Leone si rimetta presto. Il cancro è una cosa seria, ma la prognosi sembra evolvere positivamente. Vogliamo dargli il nostro affetto e i nostri migliori auguri. Spero che stia meglio e si riprenda presto". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti a margine di un evento elettorale. Il fratello di papa Leone "è un mio amico. È una persona fantastica e, insieme alla moglie, è un mio grande sostenitore", ha aggiunto Trump. "La loro casa è piena di simboli Maga. Suo fratello ama molto il Papa", ha detto ancora il presidente americano.

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 Il secondo giorno all'ospedale Gemelli per papa Leone XIV, dopo l'operazione per la rimozione di un tumore al polmone destro, è trascorso facendo i primi passi dopo l'intervento di asportazione del tumore al polmone destro. Gli aggiornamenti hanno riferito di un decorso che prosegue in maniera "regolare", con il "buon umore" che non manca e la concelebrazione della messa. .

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