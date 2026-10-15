Sala stampa: "Papa Leone ha trascorso bene la seconda notte al Gemelli"

Papa Leone XIV operato, fedeli in preghiera all'ospedale Gemelli
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Seconda notte all'ospedale Gemelli di Roma per papa Leone XIV, dopo l'intervento per la rimozione di un tumore al polmone destro. "Il Papa - fa sapere la sala stampa della Santa Sede - ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione". Dagli Usa il messaggio del presidente Trump: "Spero si riprenda presto".
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"Spero che Papa Leone si rimetta presto. Il cancro è una cosa seria, ma la prognosi sembra evolvere positivamente. Vogliamo dargli il nostro affetto e i nostri migliori auguri. Spero che stia meglio e si riprenda presto". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti a margine di un evento elettorale. Il fratello di papa Leone "è un mio amico. È una persona fantastica e, insieme alla moglie, è un mio grande sostenitore", ha aggiunto Trump. "La loro casa è piena di simboli Maga. Suo fratello ama molto il Papa", ha detto ancora il presidente americano.
Il secondo giorno all'ospedale Gemelli per papa Leone XIV, dopo l'operazione per la rimozione di un tumore al polmone destro, è trascorso facendo i primi passi dopo l'intervento di asportazione del tumore al polmone destro. Gli aggiornamenti hanno riferito di un decorso che prosegue in maniera "regolare", con il "buon umore" che non manca e la concelebrazione della messa. .