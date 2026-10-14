Papa Leone, il nuovo bollettino: "Decorso post-operatorio regolare"

L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. "Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare: i valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito", riferisce il bollettino medico.
Il tempo di degenza in ospedale per Papa Leone XIV resta al momento "circa una settimana dal momento del ricovero", come era stato preventivato fin dall'inizio, conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni parlando con i giornalisti. "Sta bene, l'umore è buono", afferma. Mercoledì mattina il Pontefice "ha svolto la fisioterapia respiratoria ed ha iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo".
I tre esami che hanno portato i medici a indicare a Prevost la necessità di intervenire al polmone sono stati: una broncoscopia robotica con biopsia, una tac toracica con contrasto e una pet.
Dopo l'intervento chirurgico al Policlinico Gemelli di Roma nella giornata di martedì 13 ottobre - che si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro - il Pontefice ha trascorso una prima notte tranquilla.