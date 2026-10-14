Papa Leone, il nuovo bollettino: "Decorso post-operatorio regolare"

Il tempo di degenza in ospedale per Papa Leone XIV resta al momento "circa una settimana dal momento del ricovero", come era stato preventivato fin dall'inizio, conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni parlando con i giornalisti. "Sta bene, l'umore è buono", afferma. Mercoledì mattina il Pontefice "ha svolto la fisioterapia respiratoria ed ha iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo".