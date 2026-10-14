Papa Leone XIV, prende forma in Perù la più grande statua dedicata a un Pontefice

A lavorare al progetto è una squadra di dodici persone coordinata dagli scultori Deyvi Wong e Rafael Gutiérrez, entrambi formati alla Scuola Nazionale Superiore di Belle Arti del Perù. Tra le fasi più complesse della realizzazione figurano la modellazione del volto e delle mani del Santo Padre, che ha richiesto quasi due settimane di lavoro. La struttura sarà composta da un'anima metallica alta dieci metri, rivestita in fibra di vetro con finitura effetto marmo e sostenuta da un basamento di quattro metri. I tecnici assicurano che il monumento sarà in grado di resistere a venti fino a 120 chilometri orari e che, una volta completato, diventerà la più grande statua al mondo dedicata a un Pontefice, in questo caso a Leone XIV.