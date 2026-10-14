Papa Leone XIV, prende forma in Perù la più grande statua dedicata a un Pontefice

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Con i suoi 14 metri di altezza, l'opera sarà il monumento papale più grande al mondo. La scultura verrà installata il 6 novembre nel parco Niño Gaelito di Ventanilla (Callao, vicino a Lima) in vista dell'annunciato viaggio apostolico
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"Preghiamo per il Pontefice". È l'appello rivolto ai cittadini dal sindaco di Callao, César Pérez, mentre nella città portuale alle porte di Lima prende forma una gigantesca statua dedicata a Papa Leone XIV. Il monumento, alto 14 metri e già completato per oltre il 40%, dovrebbe essere ultimato entro la fine di ottobre e collocato nel Parco Gaelito, sul lungomare del Pacifico. L'iniziativa nasce per rendere omaggio a Robert Francis Prevost, che tra il 2020 e il 2021 guidò come amministratore apostolico la diocesi locale. Le autorità sperano inoltre che il Papa possa benedire personalmente l'opera durante la sua prossima visita in Perù.
A lavorare al progetto è una squadra di dodici persone coordinata dagli scultori Deyvi Wong e Rafael Gutiérrez, entrambi formati alla Scuola Nazionale Superiore di Belle Arti del Perù. Tra le fasi più complesse della realizzazione figurano la modellazione del volto e delle mani del Santo Padre, che ha richiesto quasi due settimane di lavoro. La struttura sarà composta da un'anima metallica alta dieci metri, rivestita in fibra di vetro con finitura effetto marmo e sostenuta da un basamento di quattro metri. I tecnici assicurano che il monumento sarà in grado di resistere a venti fino a 120 chilometri orari e che, una volta completato, diventerà la più grande statua al mondo dedicata a un Pontefice, in questo caso a Leone XIV.