Chi è il cardinale Tagle che "sostituisce" papa Leone ricoverato

Papa Leone, le tappe del viaggio in Sudamerica
© Withub
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Sarà il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, 69 anni, a prendere il posto di papa Leone XIV che, martedì mattina, si ricovererà all'ospedale Gemelli per rimuovere un nodulo al polmone. Tagle, che era tra i papabili al conclave che ha eletto Prevost, dall'8 ottobre è il decano del collegio cardinalizio e debutterà, in Vaticano, in questa veste, mercoledì in occasione della messa conclusiva dell'incontro per i 10 anni dell'"Amoris laetitia". Ecco il suo profilo.
Dopo aver accettato la rinuncia all'ufficio di Decano del Collegio Cardinalizio presentata dal cardinale Giovanni Battista Re, il quale, dopo 7 anni, assume il titolo di Decano emerito del medesimo Collegio conservando il Titolo della Chiesa Suburbicaria di Sabina-Poggio Mirteto, papa Leone in data 8 ottobre ha approvato l'elezione, fatta dagli Cardinali dell'Ordine dei Vescovi, del Decano del Collegio Cardinalizio nella persona del cardinale Luis Antonio G. Tagle. Una novità, quest'ultima, introdotta da papa Francesco in un motu proprio del 2019, nel quale riformava la carica di decano stabilendo che l'incarico non fosse più a vita ma della durata di cinque anni, eventualmente rinnovabile una sola volta.
Tagle, porporato di origini filippine, è attualmente Pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione nella Sezione per la Prima Evangelizzazione e le Nuove Chiese Particolari, e assume il Titolo della Chiesa Suburbicaria di Ostia, conservando il Titolo della Chiesa Suburbicaria di Albano. La nomina in uno dei ruoli di vertice della gerarchia ecclesiastica è giunta il 9 ottobre.
Classe 1957, Tagle è stato ordinato sacerdote nel 1982, pochi mesi prima di Robert Francis Prevost. Quasi un segno del destino di quella che poi, nel tempo diverrà una solida amicizia.
Nominato da San Giovanni Paolo II nella Commissione Teologica Internazionale nel 1997, Tagle è stato promosso da Benedetto XVI arcivescovo di Manila. Nel 2012 la creazione a cardinale. L'8 dicembre 2019 Papa Francesco lo ha nominato Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e il 19 marzo 2022, Pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, Sezione per la Prima Evangelizzazione e le Nuove Chiese Particolari.
Negli ultimi mesi l'ulteriore svolta. Prima Prevost gli affida il Titolo della Chiesa Suburbicaria di Albano. Una carezza, confermata dalla nomina a Decano del Collegio Cardinalizio arrivata, come detto, il 9 ottobre.
Una particolarità: il cardinale Tagle, nel corso della sua opera pastorale, è sempre stato sensibile al rapporto con i nuovi media. Fissa, ogni settimana, la sua presenza alla trasmissione religiosa The Word exposed, un programma con riflessioni sulle letture per la messa domenicale. Tagle ha fatto parte anche del comitato editoriale dell'Istituto per le Scienze religiose di Bologna, impegnato nella stesura della Storia del Concilio Vaticano II. Domenica scorsa il cardinale Tagle ha presieduto, ad Assisi, la messa nell'ambito delle celebrazioni la per festa di San Carlo Acutis.
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"Sarà il cardinale Tagle, come nuovo decano, a celebrare la messa mercoledì a conclusione dell'incontro, in cui pregheremo in particolare per la salute del Papa, oltre che per le famiglie e le coppie". Lo ha detto padre Giacomo Costa, responsabile della metodologia dell'incontro internazionale "A dieci anni da Amoris laetitia: annunciare il Vangelo con le famiglie oggi", convocato da papa Leone XIV in Vaticano dall'7 al 14 ottobre 2026 per fare il punto sull'esortazione apostolica di Papa Francesco. "Il Papa ha chiesto anche che il resoconto di sintesi non venga pubblicato - ha sottolineato - perché voleva ascoltarlo e dire una parola su questo. Si riserva di riceverlo e quando uscirà dal ricovero poter dire una sua parola".