Chi è il cardinale Tagle che "sostituisce" papa Leone ricoverato

"Sarà il cardinale Tagle, come nuovo decano, a celebrare la messa mercoledì a conclusione dell'incontro, in cui pregheremo in particolare per la salute del Papa, oltre che per le famiglie e le coppie". Lo ha detto padre Giacomo Costa, responsabile della metodologia dell'incontro internazionale "A dieci anni da Amoris laetitia: annunciare il Vangelo con le famiglie oggi", convocato da papa Leone XIV in Vaticano dall'7 al 14 ottobre 2026 per fare il punto sull'esortazione apostolica di Papa Francesco. "Il Papa ha chiesto anche che il resoconto di sintesi non venga pubblicato - ha sottolineato - perché voleva ascoltarlo e dire una parola su questo. Si riserva di riceverlo e quando uscirà dal ricovero poter dire una sua parola".