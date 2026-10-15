Dai gendarmi ai pasti, il sistema di sicurezza in ospedale per papa Leone

E' un cerchio ristretto e di totale fiducia fatto di medici, prelati e gendarmi quello che "veglia" su papa Leone da martedì ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore al polmone. Attorno all'ala sinistra del decimo piano, il lungo corridoio riservato ai reparti solventi in cui Prevost e la famiglia pontificia sono stati alloggiati mente il tradizionale appartamento sanitario dei papi è in fase di ristrutturazione, c'è il massimo riserbo. Gli accessi, sia dalle scale sia dagli ascensori, sono interdetti e a presidiare ogni minimo movimento attorno all'ala vip è un corpo scelto di circa 25 gendarmi che si alternano notte e giorno. Talmente fidati che sono gli unici a possedere le chiavi dell'appartamento pontificio, benché attualmente non in uso.