Operazione programmata

L'annuncio di Papa Leone: "I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone"

L'operazione sarà eseguita al Policlinico Gemelli di Roma all'inizio della settimana prossima. Fonti vaticane parlano di un ricovero di sette giorni

di Elena Tambini
11 Ott 2026 - 18:59
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Dalla finestra che affaccia su piazza San Pietro, durante l'Angelus domenicale dell'11 ottobre Papa Leone XIV ha rilasciato un annuncio inatteso: "Nodulo ai polmoni individuato, è in fase iniziale. I medici ritengono opportuno intervenire. Ho deciso di operarmi".

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