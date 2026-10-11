L'annuncio di Papa Leone: "I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone"
L'operazione sarà eseguita al Policlinico Gemelli di Roma all'inizio della settimana prossima. Fonti vaticane parlano di un ricovero di sette giornidi Elena Tambini
Dalla finestra che affaccia su piazza San Pietro, durante l'Angelus domenicale dell'11 ottobre Papa Leone XIV ha rilasciato un annuncio inatteso: "Nodulo ai polmoni individuato, è in fase iniziale. I medici ritengono opportuno intervenire. Ho deciso di operarmi".