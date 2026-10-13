Per le persone colpite dall'adenocarcinoma polmonare è di solito garantita la sopravvivenza a 5 anni (dato statistico usato non solo in oncologia per valutare tra le altre cose il successo di una terapia), ma varia in base allo stadio della malattia. Per quanto riguarda pazienti al primo stadio, la sopravvivenza è del 60-70%. Percentuale che si attesta fra il 30 e il 60% per i pazienti al secondo stadio e fra il 13 e il 36% fra quelli al terzo stadio. Per le vittime al quarto stadio, quindi con forme avanzate, l'aspettativa di vita oscilla fra l'1 e il 5%.