Papa Francesco e quel messaggio al piccolo Leonardo, scritto a mano e col cuore

Io e Leonardo non abbiamo mai incontrato di persona Bergoglio. Non l'abbiamo nemmeno sentito al telefono, com'è accaduto a tanti. Eppure, Papa Francesco ha ritagliato nel suo grande cuore un piccolo spazio per quel bambino che non conosceva ma che trattava - mi piace pensare - quasi da nipote. Era uno dei tanti bambini ammalati, sfruttati o emarginati che ci sono in giro per il mondo. Tanti piccoli Leonardo, tutti senza voce ma che per Francesco valevano più di qualsiasi altra persona.